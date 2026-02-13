В России предложили пожизненно сажать за создание и вовлечение в секты

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести пожизненное лишение свободы за организацию сект и ужесточить ответственность за вовлечение несовершеннолетних после истории с сестрами в Санкт-Петербурге, сообщает NEWS.ru .

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов заявил о необходимости пересмотреть статью 239 УК РФ. Сейчас максимальное наказание по ней составляет до четырех лет лишения свободы, что, по его мнению, недостаточно.

«Необходимо дополнить ее квалифицирующим признаком „совершение деяния лицом, имеющим судимость за особо тяжкие преступления“ и установить наказание в виде лишения свободы на срок до пожизненного», — сообщил Иванов.

Депутат также предложил ввести отдельную уголовную статью за вовлечение несовершеннолетних в деятельность деструктивных религиозных объединений с санкцией от 10 до 15 лет. Если речь идет о родителях или законных представителях, наказание должно быть максимальным.

Кроме того, по его словам, следует установить ответственность для владельцев жилья и участков, которые сознательно предоставляют их для деятельности сект.

Поводом для инициативы стала история в Санкт-Петербурге, где 11-летняя Ирина и 18-летняя Марина, ранее считавшиеся пропавшими, вышли на связь вместе с матерью после начала поисков добровольцами «ЛизаАлерт».

