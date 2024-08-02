В России предложили необычный способ увеличить количество браков

Психотерапевт Киях: нужно создавать сериалы и блоги про счастливые семьи

Врач-психотерапевт Алексей Киях заявил, что запрет на пропаганду разводов и фильмов о счастливых одиноких людях не приведет к ожидаемым результатам. Для привлечения большего числа россиян к заключению брака более эффективным подходом, по мнению эксперта, станет создание сериалов и блогов, акцентирующих внимание на радостях жизни в многодетных семьях, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

«Какой-то эффект запрет даст, но просто убрать какие-то нежелательные образы — этого недостаточно. Природа пустоты не терпит, нужно освободившееся место заместить чем-то конструктивным, позитивным», — отметил врач.

По его словам, это должно быть частью жизни человека, его повседневностью — например, сериал или блог. Подобные практики в истории российского кинематографа уже применялись.

Киях вспомнил сериал «Улицы разбитых фонарей», где имели место харизматичные, яркие персонажи и ситуации, что замотивировало многих работать в милиции.

Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала одиночество как глобальную проблему человечества. По данным за 2023 год, в России количество заключенных браков сократилось на 18%. Врачи утверждают, что воздействие одиночества на здоровье человека сопоставимо с эффектом, который оказывает курение 15 сигарет в день.

Психотерапевт подтвердил, что сознательный отказ от семьи может быть отклонением, но ни в коем случае не заболеванием.