В России предлагают создать массовую систему начальной военной подготовки

сегодня в 06:55

Вице-премьер Юрий Трутнев выступил с инициативой создания в России полноценной системы начальной военной подготовки, способной охватывать сотни тысяч молодых людей.

В интервью ТАСС представитель президента в ДФО подчеркнул, что существующие образовательные программы совершенно недостаточны для реальной подготовки — например, обучение принципам использования беспилотников занимает лишь один час, что делает процесс бессмысленным.

«Мы должны готовить ребят по-настоящему. Неважно, мирные времена или военные — мы должны быть готовы защищать Родину», — заявил Трутнев.

Он отметил, что соответствующие предложения уже направлены в министерство образования, а ключевой задачей станет увеличение времени, отводимого на практические занятия.

Инициатива предполагает качественное преобразование нынешней системы, где центр «Воин» охватывает лишь десятки тысяч подростков, в массовую программу подготовки, соответствующую современным вызовам.