В России появится новый ГОСТ на хурму

С 1 ноября 2026 года в России вводится новый межгосударственный стандарт на хурму, сообщает ТАСС .

Новый ГОСТ позволит унифицировать требования к продукции на пространстве нескольких стран, снизить технические барьеры и упростить взаимную торговлю. При этом стандарт носит добровольный характер, он может применяться по желанию производителей и продавцов.

Согласно документу, свежую хурму в зависимости от качества будут подразделять на три товарных сорта: высший, первый и второй.

Ранее ГОСТ по требованиям к собакам-поводырям впервые разработали в России.

