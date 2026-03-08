ГОСТ по требованиям к собакам-поводырям впервые разработали в России

В России впервые утвержден государственный стандарт, устанавливающий требования к собакам-поводырям. Росстандарт принял национальный стандарт, регламентирующий рабочие качества собак-проводников для слепых и слабовидящих людей. Документ начнет действовать с 1 июля 2026 года, сообщает ТАСС .

Согласно новому ГОСТу, животное должно спокойно воспринимать экипировку: ошейник, поводок и намордник, позволяя хозяину беспрепятственно надевать их. Поводырь обязан демонстрировать социально приемлемое поведение, находиться рядом с владельцем и следовать его командам. Контроль над действиями собаки остается за человеком. Ключевыми требованиями являются отсутствие агрессии, слабо развитый охотничий инстинкт, способность к быстрой адаптации и переключению внимания в меняющейся обстановке или по указанию владельца. Также собака не должна проявлять ярко выраженного интереса к контактам с другими животными.

Помимо этого, будущий поводырь должен быть адаптирован к городской среде, не реагировать на внешние раздражители и иметь опыт поездок в транспорте, размещаясь у ног пассажира.

В перечень обязательных для безотказного выполнения команд включены: «Рядом», «Сидеть», «Стоять», «Лежать», «Ко мне», «Место», «Апорт», «Дай», «Вперед», «Направо», «Налево». При сопровождении незрячего человека по маршруту собака обязана двигаться с постоянной скоростью, соответствующей скорости ходьбы владельца, четко выполнять команды, обходить преграды и предупреждать об остановке (бордюре, парапете). Важным качеством является способность животного самостоятельно принимать решения в ситуациях, которые противоречат указаниям хозяина или несут угрозу его безопасности.

В Росстандарте пояснили, что использование данного стандарта специалистами в области социально-средовой реабилитации будет способствовать созданию более комплексного и эффективного реабилитационного маршрута для инвалидов по зрению и поможет достичь целей реабилитации. Отмечено, что применение документа носит рекомендательный добровольный характер.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.