В России появится научный отдел для исследования и разработки передовых ИИ-технологий

Технологическая платформа «Авито» инвестирует свыше 1 млрд рублей в собственный отдел исследований и разработок (R&D) в течение 3 лет, включая создание команды и ряда образовательных инициатив, передает пресс-служба компании.

Новое подразделение станет центром компетенций в технологиях ИИ в компании. Отдел займется практическими исследованиями решений, которые в будущем смогут изменить опыт пользователей на площадке.

«Авито» планирует инвестировать в развитие технологий генеративного искусственного интеллекта более 12 млрд рублей до 2028 года, рассчитывая на полную окупаемость разработок благодаря фокусу на практическом применении.

Исследователи будут создавать работающие прототипы технологий и передавать их продуктовым командам «Авито» для внедрения. Новое подразделение ставит перед собой амбициозные задачи развития сотрудничества с ведущими российскими университетами и планирует выйти на международный уровень через представление результатов работы на авторитетных конференциях.

«Технологии ИИ развиваются стремительно, и для современной IT-компании жизненно важно иметь собственный отдел, ответственный за пилотирование и внедрение появляющихся решений. R&D отдел поможет нам быстрее адаптировать новые технологии под специфику нашей платформы и потребности пользователей. Мы планируем не только следить за мировыми трендами, но и задавать их — определять направление развития технологий для интернет-площадок», — сказал управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито» Андрей Рыбинцев.

Отдел будет сосредоточен на ключевых областях искусственного интеллекта: генеративные модели — интеллектуальные функции для улучшения пользовательского опыта и создания новых сценариев взаимодействия с продуктом, компьютерное зрение — автоматическое распознавание товаров и создание новых решений для обработки изображений, голосовые технологии — разработка умных ассистентов с естественным диалогом, защита от дипфейков — создание систем определения искусственно сгенерированного контента, 3D технологии — интерактивные решения для визуализации товаров.

Исследователи будут следить за мировыми тенденциями и выявлять перспективные технологии. Команда также будет анализировать запросы других подразделений для определения приоритетных направлений разработки.

«Мы будем работать по принципу быстрого прототипирования — от идеи до рабочего решения, которое можно протестировать на реальных пользователях. Это позволит нам оперативно оценивать эффективность новых подходов и масштабировать успешные эксперименты. Важная часть нашей миссии — стать связующим звеном между наукой и практикой, показать академическому сообществу, как их исследования могут решать реальные бизнес-задачи. Также планируем активно привлекать к работе студентов и аспирантов — молодые исследователи часто предлагают нестандартные решения, которые могут стать прорывными», — добавил руководитель R&D отдела «Авито» Александр Рыжков.

Отдел планирует развивать партнерские программы с российскими университетами для совместных исследований и обучения молодых специалистов.