В России появились пауки-осы: стало известно, опасны ли они для человека

Последнее время в сети начали массово обсуждать то, что в регионах России случилось нашествие пауков-ос, которых раньше не было, сообщает «Крымская газета» .

Отмечается, что с лета в Московской, Тульской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Нижегородской и Челябинской областях фиксировали этих насекомых. Пик по сообщениям пришелся на август, чаще всего фиксировали пауков-ос в Алтайском крае, Башкирии и Владимирской области.

Ассистент кафедры зоологии и аквакультуры Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Иван Валюх отметил, что это действительно достаточно крупный паук, по окрасу похожий на осу. Эти насекомые очень любят большое количество света и плетут круговую паутину. Зачастую самки гораздо крупнее самцов.

«Поэтому, в Крыму его можно встретить, прежде всего, в степных районах, где достаточно открытая местность. Есть шансы столкнуться с ним в предгорных регионах, но только в открытых местах. Дело в том, что насекомые, которыми питается паук, тяготеют к тем или иным растениям. Находясь в поисках, они попадают в сети паука. То есть фактор открытой местности играет большую роль», — добавил эксперт.

Однако особой опасности для человека он не несет. Несмотря на размер насекомого, его яд не токсичнее яда каракурта. А боль от укуса схожа с укусом осы, если не случится аллергической реакции то ничего кроме покраснения и небольшого зуда не случится.