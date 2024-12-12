В России подготовили проект закона о сталкинге

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о навязчивом преследовании (сталкинге). В случае его принятия сталкерам могут запретить приближаться к своим жертвам, сообщает Baza .

С инициативой внести изменения в статью о преследовании в КоАП выступили депутаты от партии «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева, которые предложили закрепить понятие «сталкинг» на законодательном уровне.

«Сталкеры отслеживают жертв в соцсетях, через GPS-метки и шпионские приложения на смартфонах. Они преследуют детей, обливают жертв бензином и взламывают двери, избивают родственников. Пора положить этому конец», — считает Даванков.

Согласно проекту, штрафы для сталкеров варьируются от 5 до 10 тыс. рублей. Также возможно административное задержание на срок до 7 суток и ограничение некоторых прав. Важно отметить, что среди ограничений есть запрет на приближение к жертве. Такая практика существует во многих странах. По мнению депутатов, это может помочь предотвратить преступления. Часто сталкеры переходят от преследования к нападению.

Кроме того, законодатели разработали проект, который будет регулировать вопросы преследования людей и впервые в законодательстве даст определение сталкинга. По словам авторов, первоначальная версия предполагала уголовную ответственность, но Верховный суд рекомендовал внести изменения для избежания противоречий.