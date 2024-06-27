В России планируют законодательно запретить движение чайлдфри

Заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮР) рассказал о готовящемся законопроекте. По его словам, в России нельзя допускать распространения идеологии чайлдфри.

Он отметил, что законопроект сейчас находится в стадии активной подготовки. Также Вуколов назвал это движение идеологией экстремистской направленности.

Чайлдфри — это люди, которые сознательно отказались от того, чтобы рожать или воспитывать детей. Это движение зародилось в 70-х годах прошлого века. Данное понятие не имеет отношение к тем, кто физически не может иметь детей, не имеет четкой позиции по этому вопросу или планирует стать родителем позже