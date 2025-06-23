В России перечислили профессии, которые станут актуальными через пять лет

Руководитель учебно-методического отдела IT-колледжа MAXITET Елена Провозен объяснила, какие специальности будут пользоваться спросом в будущем и на что стоит обратить внимание уже сейчас, чтобы оставаться конкурентоспособным. Об этом сообщает RT .

«К таким перспективным специальностям относятся, например, специалист по этике ИИ — эксперт, который решает этические проблемы, связанные с использованием ИИ; дизайнер виртуальной реальности — специалист, который занимается созданием концепции виртуального мира; консультант по изменениям климата — специалист, который помогает компаниям адаптироваться к изменениям климата», — рассказала Провозен.

Кроме того, по ее мнению, возрастет потребность в тренерах по когнитивным навыкам — они используют специальные методики для улучшения памяти, внимания и мышления, а также в координаторах удалённых команд и специалистах по восстановлению экосистем. Современные профессии потребуют особых знаний и умений, которые редко можно получить в традиционных школах или вузах. Поэтому будущим выпускникам стоит заранее задуматься о карьере и начать развивать нужные навыки.

Она также перечислила ключевые компетенции, которые будут востребованы в ближайшие годы. В первую очередь эксперт выделила гибкость и адаптивность. Чтобы развить эти качества, важно экспериментировать, участвовать в нестандартных проектах, менять сферу деятельности, если она перестаёт быть интересной. Также полезен волонтёрский опыт, изменение привычного распорядка, обсуждение разных мнений и практика публичных выступлений.

Помимо этого, спикер отметила важность критического мышления, творческих способностей, эмоционального интеллекта, навыков коммуникации и умения комбинировать знания из различных областей.

Также, по словам Провозен, значительную роль будут играть технологическая грамотность, программирование и работа с данными.