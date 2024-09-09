В России пенсия по потере кормильца выросла вдвое за 10 лет

С 2023 по 2024 год размер пенсии по потере кормильца в РФ вырос на 7,5%

Доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур рассказала, что в течение последнего десятилетия в России размер пенсии по потере кормильца увеличился в два раза. Выплата достигла 8134,88 рублей в 2024 году, сообщает Газета.ru .

Согласно ее данным, в период с 2023 по 2024 год выплаты возросли на 7,5%, а в промежутке с 2022 по 2023 год — на 15,3%, что стало самым значительным увеличением за последний десятилетний период.

Мазур добавила, что каждый год пенсия по потере кормильца индексируется, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий период.

«На повышение пенсии за умершего родственника, в первую очередь, влияет количество заработанных пенсионных коэффициентов умершим родственником», — отметила эксперт.

В соответствии с этим, увеличение пенсии возможно при выполнении следующих требований: покойный родственник имел официальный стаж (работал по трудовому договору) либо получал высокую зарплату, например, превышающую установленные на год максимальные лимиты для уплаты взносов по обязательному пенсионному страхованию (для начисления наибольших пенсионных коэффициентов).

Эта выплата также возрастает на соответствующий районный коэффициент — например, для тех, кто живет в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним местностях.

В России право на получение пенсии в случае утраты кормильца имеется у супругов, детей, родителей, усыновителей, братьев, сестер и нетрудоспособных членов семьи покойного, которые находились на его обеспечении.