В России отложили ввод в строй самого тяжелого в мире боевого корабля

Модернизированный «Адмирал Нахимов» выйдет в море в 2025 году

Выход в море тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации перенесен на 2025 год, сообщает газета «Известия» .

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проходит ремонт и глубокую модернизацию на предприятии «Севмаш». Его оснащают современными ракетными комплексами типа «Оникс» и «Калибр».

По плану, он должен был выйти на заводские ходовые испытания в ноябре, но корабль вернется в море не раньше весны 2025 года, считают специалисты.

«Сейчас в нашей стране идет импортозамещение по полному размаху. Поэтому, возможно, планировали на Западе закупить какие-то вспомогательные системы, а сейчас их нужно создавать самим», — высказал мнение военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Изначально «Адмирал Нахимов», который считается самым тяжелым в мире боевым надводным кораблем, должен был вернуться в боевой состав флота еще в 2018 году, но сроки несколько раз переносили, сказано в публикации.