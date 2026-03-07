В России отложили вступление в силу нового ГОСТа на вино

Россия отложила введение нового межгосударственного стандарта на вино, который должен был заработать с 1 июля 2026 года. Точная дата присоединения к этому ГОСТу пока не определена. Пока в стране продолжает действовать стандарт 2013 года, сообщает РИА Новости .

Новый ГОСТ расширяет действующие сейчас нормы. Он затрагивает не только столовые, но и другие виды вин. Планируется скорректировать содержание этилового спирта: нижнюю границу повысить с 7,5% до 8,5%, а верхнюю — снизить с 18% до 17%.

Документ также разрешает использовать в производстве виноград не только ручной, но и машинной уборки. Кроме того, виноматериалы можно будет выдерживать в бочках из различных пород дерева, тогда как сейчас допускается только дубовая тара. Это позволит делать напитки с новыми органолептическими свойствами, используя, например, вишню, акацию или ясень.

Новый стандарт корректирует и нормы по пищевым добавкам. Содержание сорбиновой кислоты и ее солей в планах увеличить с 200 до 300 миллиграммов на кубический дециметр. Однако это не значит, что производители станут активно добавлять консерванты.

Меняются и требования к диоксиду серы: для всех типов вин установят единую норму не более 300 миллиграммов на кубический дециметр. Сейчас для сухих вин этот показатель составляет не более 200 миллиграммов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.