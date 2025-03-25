В России открылся новый набор на обучение для медиатехнологов
В 2025 году стартовал первый поток федеральной программы «Мастерская новых медиа», предназначенной для специалистов в сфере медиа и PR. В этом сезоне наставниками выступили известные эксперты: теле- и радиоведущий, основатель интернет-телеканала «Соловьев Live» Владимир Соловьев, а также впервые присоединившиеся к проекту Владимир Тодоров (директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру») и Эрнест Мацкявичюс (телеведущий, директор института медиа НИУ ВШЭ), сообщила пресс-служба «Мастерской новых медиа».
Направление «Медиакоммуникации», запущенное в подмосковном «Сенеже», побило рекорд по конкурсу — 52 человека на место. Заявки поступили из всех регионов России и нескольких зарубежных стран.
Кто участвует?
В этом потоке обучаются 76 медиаспециалистов не только из России, но и из Беларуси, Италии, Эстонии и впервые — Монголии. Как отметила Юлия Аблец, заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы», это подтверждает востребованность российских медиастандартов за рубежом.
Топ регионов по числу участников:
- Москва и Московская область
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Донецкая Народная Республика
- Ростовская и Воронежская области
Среди слушателей — журналисты, продюсеры, блогеры, медиааналитики и администраторы популярных Telegram-каналов. Их общая аудитория в соцсетях превышает 30 млн человек.
Известные участники:
- Каролина Моисеенко (блог «С Каролиной в деревне», 7 млн подписчиков)
- Никита Куценко (оператор БПЛА, писатель)
- Петр Мамонтов (радиоведущий Sputnik, канал «Петя первый», 700 тыс. подписчиков)
- Андреа Лучиди (военкор International Reporters, работает на Донбассе, аудитория 20 тыс.)
Что ждет участников?
За 3 месяца они:
- Познакомятся с опытом 80+ экспертов из медиа, журналистики и креативных индустрий.
- Научатся создавать мультиформатные проекты (тексты, лендинги, соцсети, видео, дизайн).
- Получат инструменты для карьерного роста и повышения влияния в профессии.
Михаил Канавцев, руководитель программы, подчеркнул, что цель — переосмыслить подходы к работе и сформировать новые стандарты в медиасфере.
Результаты выпускников
Сообщество «Мастерской новых медиа» насчитывает 1184 специалиста. Каждый четвертый выпускник добился карьерного роста, а многие успешно реализуют информационные кампании и медиапроекты.
Эрнест Мацкявичюс пообещал, что программа «зарядит энергией» и поможет участникам стать еще более эффективными в своей сфере.
Владимир Тодоров добавил, что эксперты поделятся лайфхаками, которые делают медиапроекты успешными.