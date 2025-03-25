В России открылся новый набор на обучение для медиатехнологов

Общество

В 2025 году стартовал первый поток федеральной программы «Мастерская новых медиа», предназначенной для специалистов в сфере медиа и PR. В этом сезоне наставниками выступили известные эксперты: теле- и радиоведущий, основатель интернет-телеканала «Соловьев Live» Владимир Соловьев, а также впервые присоединившиеся к проекту Владимир Тодоров (директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру») и Эрнест Мацкявичюс (телеведущий, директор института медиа НИУ ВШЭ), сообщила пресс-служба «Мастерской новых медиа».

Направление «Медиакоммуникации», запущенное в подмосковном «Сенеже», побило рекорд по конкурсу — 52 человека на место. Заявки поступили из всех регионов России и нескольких зарубежных стран.

Кто участвует?

В этом потоке обучаются 76 медиаспециалистов не только из России, но и из Беларуси, Италии, Эстонии и впервые — Монголии. Как отметила Юлия Аблец, заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы», это подтверждает востребованность российских медиастандартов за рубежом.

Топ регионов по числу участников:

  • Москва и Московская область
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область
  • Донецкая Народная Республика
  • Ростовская и Воронежская области

Среди слушателей — журналисты, продюсеры, блогеры, медиааналитики и администраторы популярных Telegram-каналов. Их общая аудитория в соцсетях превышает 30 млн человек.

Известные участники:

  • Каролина Моисеенко (блог «С Каролиной в деревне», 7 млн подписчиков)
  • Никита Куценко (оператор БПЛА, писатель)
  • Петр Мамонтов (радиоведущий Sputnik, канал «Петя первый», 700 тыс. подписчиков)
  • Андреа Лучиди (военкор International Reporters, работает на Донбассе, аудитория 20 тыс.)

Что ждет участников?

За 3 месяца они:

  • Познакомятся с опытом 80+ экспертов из медиа, журналистики и креативных индустрий.
  • Научатся создавать мультиформатные проекты (тексты, лендинги, соцсети, видео, дизайн).
  • Получат инструменты для карьерного роста и повышения влияния в профессии.

Михаил Канавцев, руководитель программы, подчеркнул, что цель — переосмыслить подходы к работе и сформировать новые стандарты в медиасфере.

Результаты выпускников

Сообщество «Мастерской новых медиа» насчитывает 1184 специалиста. Каждый четвертый выпускник добился карьерного роста, а многие успешно реализуют информационные кампании и медиапроекты.

Эрнест Мацкявичюс пообещал, что программа «зарядит энергией» и поможет участникам стать еще более эффективными в своей сфере.

Владимир Тодоров добавил, что эксперты поделятся лайфхаками, которые делают медиапроекты успешными.