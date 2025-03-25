В России открылся новый набор на обучение для медиатехнологов

В 2025 году стартовал первый поток федеральной программы «Мастерская новых медиа», предназначенной для специалистов в сфере медиа и PR. В этом сезоне наставниками выступили известные эксперты: теле- и радиоведущий, основатель интернет-телеканала «Соловьев Live» Владимир Соловьев, а также впервые присоединившиеся к проекту Владимир Тодоров (директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру») и Эрнест Мацкявичюс (телеведущий, директор института медиа НИУ ВШЭ), сообщила пресс-служба «Мастерской новых медиа».

Направление «Медиакоммуникации», запущенное в подмосковном «Сенеже», побило рекорд по конкурсу — 52 человека на место. Заявки поступили из всех регионов России и нескольких зарубежных стран.

Кто участвует?

В этом потоке обучаются 76 медиаспециалистов не только из России, но и из Беларуси, Италии, Эстонии и впервые — Монголии. Как отметила Юлия Аблец, заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы», это подтверждает востребованность российских медиастандартов за рубежом.

Топ регионов по числу участников:

Москва и Московская область

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Донецкая Народная Республика

Ростовская и Воронежская области

Среди слушателей — журналисты, продюсеры, блогеры, медиааналитики и администраторы популярных Telegram-каналов. Их общая аудитория в соцсетях превышает 30 млн человек.

Известные участники:

Каролина Моисеенко (блог «С Каролиной в деревне», 7 млн подписчиков)

Никита Куценко (оператор БПЛА, писатель)

Петр Мамонтов (радиоведущий Sputnik, канал «Петя первый», 700 тыс. подписчиков)

Андреа Лучиди (военкор International Reporters, работает на Донбассе, аудитория 20 тыс.)

Что ждет участников?

За 3 месяца они:

Познакомятся с опытом 80+ экспертов из медиа, журналистики и креативных индустрий.

Научатся создавать мультиформатные проекты (тексты, лендинги, соцсети, видео, дизайн).

Получат инструменты для карьерного роста и повышения влияния в профессии.

Михаил Канавцев, руководитель программы, подчеркнул, что цель — переосмыслить подходы к работе и сформировать новые стандарты в медиасфере.

Результаты выпускников

Сообщество «Мастерской новых медиа» насчитывает 1184 специалиста. Каждый четвертый выпускник добился карьерного роста, а многие успешно реализуют информационные кампании и медиапроекты.

Эрнест Мацкявичюс пообещал, что программа «зарядит энергией» и поможет участникам стать еще более эффективными в своей сфере.

Владимир Тодоров добавил, что эксперты поделятся лайфхаками, которые делают медиапроекты успешными.