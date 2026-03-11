В России не хватает свыше 20 тысяч пожарных

В России наблюдается острый дефицит пожарных. Как рассказал замглавы МЧС Вячеслав Бутко, из необходимых 98 тысяч пожарных и водителей укомплектовано лишь 75 тысяч, сообщают « Известия ».

Главные причины нехватки кадров — неконкурентный уровень денежного довольствия и ряд ограничений, накладываемых на профессию. Именно это, пояснил Бутко, обусловило необходимость разработки законопроекта, разрешающего привлекать к службе в МЧС солдат-срочников.

Предполагается, что военнослужащие по призыву после прохождения подготовки смогут уже с первого года службы участвовать в тушении пожаров и ликвидации ЧС в качестве пожарных и водителей. Они будут заступать на дежурства вместе с основным составом в пожарных частях субъектов РФ на базе существующих подразделений МЧС.

Замминистра подчеркнул, что все срочники будут полностью обеспечены обмундированием, питанием и медобслуживанием.

