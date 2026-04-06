В России не будет шестидневных рабочих недель в 2026 году

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что шестидневных рабочих недель в 2026 году для тех, кто работает по пятидневному графику, не будет, сообщает РИА Новости .

«… не будет ни одного периода, равного шести рабочим дням подряд», — отметил он.

В прошлом году такой период был с 27 октября по 1 ноября, а в 2024 году — трижды, с 22 по 27 апреля, с 28 октября по 2 ноября и с 23 по 28 декабря.

В мае выходные дни будут разделены на два периода, и они станут самыми короткими за последние восемь лет. Первые выходные будут с 1 по 3 мая (пятница, суббота и воскресенье). Во вторые выходные россияне будут отдыхать 9, 10 и 11 мая (суббота, воскресенье и понедельник). Итого — шесть выходных дней, между которыми будут пять рабочих.

