В России нашли крупные партии чая с пестицидами

В этом году в России выявили свыше 111 т чая с наличием пестицидов. Такие данные приводятся в Едином реестре проверок Роспотребнадзора и Россельхознадзора, пишет газета «Известия» .

Такой чай обнаружили у производителей «Универсальные пищевые технологии», «РЧК-Трейдинг», «Шеннун», «Симфония», «Рязанская чаеразвесочная фабрика». Они выпускают продукцию под брендами Kioko, «Золотая чаша», «Беседа», Eastford, «Три дружных слона», «Города России», «Необычайный», TeaTale и т. д. Часть партий чая с пестицидами произведена в 2024 году.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, в первой половине текущего года в лабораториях исследовали свыше 57 тыс. проб пищевой продукции на содержание пестицидов, из них не соответствовали требованиям 0,01%.

«По всем фактам выявленных нарушений в отношении хозяйствующих субъектов приняты меры административного воздействия в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Вся продукция, не соответствующая установленным требованиям, изъята из оборота», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Но при этом общественники обратили внимание на негативное влияние химикатов на здоровье.

Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов отметил, что пестициды плохо влияют на нервную систему, приводят к нарушениям координации движений, памяти и концентрации внимания. Кроме того, они могут провоцировать аллергию. Высокие дозы могут вызвать острое отравление.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.