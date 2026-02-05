В России найден способ надежной защиты от ротавируса

сегодня в 22:03

Чернышова: российскую вакцину от ротавируса нужно добавить в календарь прививок

В РФ появилась вакцина от ротавируса «Гам-VLP-рота», которую скоро начнут выпускать. Что известно о препарате и почему его необходимо добавить в календарь прививок, рассказала « Вечерняя Москва ».

Отечественную вакцину создавал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Клинические испытания закончили. Прививка проходит процедуру регистрации, рассказал глава центра Александр Гинцбург.

Российский препарат имеет в структуре вирусоподобные частицы. Он не вызывает осложнений.

По информации Роспотребнадзора, для вакцинации будут применяться особые капли. В их составе есть ослабленные, либо неактивные вирусы.

Они будут приучать организм давать отпор ротавирусной инфекции. Чтобы полноценно защититься от недуга, нужно принять три дозы таких капель.

Врач-терапевт Надежда Чернышова выразила мнение, что отечественную вакцину от ротавируса нужно как можно скорее добавить в национальный календарь прививок. Препарат будет эффективен для защиты детей.

