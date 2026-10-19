В России начался второй сезон акции #ПирогНаЧетвертое

Россиян пригласили приготовить или купить пирог ко Дню народного единства и поделиться им с близкими или теми, кому нужна поддержка. Так проходит второй сезон акции #ПирогНаЧетвертое, сообщает 360.ru .

Участники могут снять фото или видео и опубликовать их в соцсетях с хештегом #ПирогНаЧетвертое. К проекту пригласили семьи, школы, предприятия, кафе, пекарни и общественные организации. Главная идея акции — «Пироги разные, страна одна».

Впервые акцию провели в 2025 году выпускники «Мастерской новых медиа» из разных регионов страны. По данным организаторов, публикации о ней набрали более 10 миллионов просмотров. К проекту присоединились повара, блогеры, СМИ и крупные сети.

В прошлом сезоне московские кулинары испекли 240 пирогов с капустой и картофелем и передали их военнослужащим в приграничье Курской области.

В 2026 году проект получил награду национальной премии интернет-контента Института развития интернета в номинации «Социальная интернет-акция». Второй сезон проходит в Год единства народов России. Информацию об участии организаторы разместили на сайте пирогначетвертое.рф.

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