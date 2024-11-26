В России началась переработка пакетов из-под молока в ручки

Опыт российских предприятий был отражен в Альбоме технологий по переработке отходов от использования товаров. В России 14 заводов перерабатывают комбинированные упаковки, такие как тетрапак, с общим объемом 25,2 тысячи тонн, в то время как каждый год образуется 240 тысяч тонн таких отходов.

Часто изготовлением ручек из переработанных материалов занимаются компании, работающие с экологическими товарами. В России имеются несколько таких организаций в Пермском, Калужском и Владимирском регионах, но ни одна из них пока не подтвердила свои мощности и не вошла в реестр утилизаторов.

Упаковка для сока и молока, включающая несколько компонентов, имеет низкую экологическую привлекательность. Для переработки её нужно сначала разделить на составляющие: бумагу (70-75%), картон (20-22%), полимеры (8-10%) и алюминий (3%). Хотя это нелегко, такая упаковка может стать сырьем для новых товаров.

Например, на одну пластиковую ручку из переработанного Тетра Пак требуется около 2-3 пакетов. В России ежегодно продается 6-8 миллиардов таких упаковок, но перерабатывается лишь 15-20%, так что остаток в 2 миллиарда пакетов мог бы превратиться в ручки и вторичное полиалюминиевое сырьё для строительных материалов, отметил Денис Буцаев, гендиректор РЭО.

Очистка от загрязнений — одна из основных сложностей при переработке. Применяются методы сухой и мокрой сепарации. Мокрая сепарация распространена меньше из-за высокой стоимости и энергозатрат, тогда как сухой метод требует чистоты исходных отходов. Раздельный сбор отходов крайне важен: достаточно сполоснуть и высушить упаковку.

Ранее компании подавали информацию в РЭО, но в реестр они не вошли. Переработка пакетов в ручки иллюстрирует экономику замкнутого цикла. Из смешанных муниципальных отходов выделяют слои бумаги, пластика и алюминия, которые утилизируют, получая вторсырьё. Оно поступает на предприятия для создания новых товаров, замыкая цикл и снижая нагрузку на полигоны, сообщил руководитель РЭО.