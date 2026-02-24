В России началась короткая рабочая неделя после трехдневных выходных
Эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская напомнила, что для россиян началась короткая рабочая неделя после трехдневных выходных, сообщает РИА Новости.
«Россияне 24 февраля возвращаются к работе после трехдневных выходных, приуроченных к Дню защитника Отечества. Поскольку праздничный день пришелся на понедельник, рабочая неделя будет сокращенной и после нее последуют стандартные выходные», — отметила она.
Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.
При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.
