В России началась короткая рабочая неделя после трехдневных выходных

Эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская напомнила, что для россиян началась короткая рабочая неделя после трехдневных выходных, сообщает РИА Новости .

«Россияне 24 февраля возвращаются к работе после трехдневных выходных, приуроченных к Дню защитника Отечества. Поскольку праздничный день пришелся на понедельник, рабочая неделя будет сокращенной и после нее последуют стандартные выходные», — отметила она.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.