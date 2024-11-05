В России началась четырехдневная рабочая неделя

В России 5 ноября началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства, которая продлится по 8 ноября включительно.

Прошедшая рабочая неделя из-за переносов выходных была шестидневной. 2 ноября был рабочим днем. Россияне в связи празднованием Дня народного единства отдыхали два дня: 3 и 4 ноября.

День народного единства был учрежден 20 лет назад по предложению Межрелигиозного совета России, впервые он отмечался в 2005 году. Исторический контекст праздника связан с преодолением внешних угроз и единением русского народа перед лицом врага.