В России на четверть вырос спрос на сантехников в январе

«Профи.ру»: спрос на аварийных сантехников в России вырос более чем на 50%

По итогам января текущего года, спрос на услуги сантехников по России вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-сервиса «Профи.ру».

Самой популярной сантехнической услугой среди россиян продолжает оставаться устранение течи в трубах. Также в топ самых востребованных услуг входят устранение засоров, ремонт труб, унитаза, раковины, а еще установка смесителей.

Интересно, что за январь спрос на услуги аварийных сантехников вырос на 54%. По словам аналитиков сервиса, это может быть связано с выходными обычных специалистов во время новогодних праздников.

Сантехник из Москвы Дмитрий Бухтерев отметил, что более популярными стали услуги по герметизации ванны или душевой кабины, замена герметика и ремонт душевых кабин.

«Самая распространенная проблема, с которой приходится работать в аварийном режиме — сорвало кран, и воду перекрыли по всей квартире. Если нахожусь недалеко от места и есть в наличии запчасти, то проблему можно решить довольно оперативно», — сказал Бухтерев.

Из всех регионов больше всего спрос на услуги специалистов по сантехническому ремонту вырос в Новосибирской области — на 48%. Далее идут Краснодарский край — на 24%, Петербург и Ленобласть — на 22%, Нижегородская область — на 21%, Свердловская область — на 20% и Татарстан — на 19%.

