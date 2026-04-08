В России мужчины больше не хотят быть куколдами и обращаются за психпомощью

В последнее время российские мужчины стали активно обращаться за психологической помощью, связанной с куколдизмом. Они массово посещают психологов и сексологов, описывая проблемы с потерей контроля над ситуацией, разочарование в экспериментах, разрушение семейных отношений и даже тревогу относительно возможных изменений в собственной сексуальной ориентации, сообщает Mash .

В своих обращениях мужчины просят специалистов «исправить» ситуацию и помочь им вернуться к традиционной мужской роли. По данным журналистов, количество таких консультаций увеличилось на 20–30% в последние годы. Основной интерес к наблюдению за партнером со стороны фиксируется среди руководителей, бизнесменов и других лиц с высокой профессиональной ответственностью — они стремятся таким образом найти область, где можно расслабиться и не принимать решения. Однако это лишь общий фон. Однако у подобных практик есть риски.

Например, у одного клиента в процессе наблюдения за женой и ее любовником возникло осознание, что ему более интересно наблюдать за мужчиной. Он сообщил об этом супруге, но она отвергла этот разговор. Тем не менее его поведение изменилось, он начал отношения с мужчинами*, и теперь чувствует сильный внутренний конфликт.

В другом случае ситуация развилась драматично: жена клиента психолога забеременела, но не была уверена, кто именно является отцом ребенка. Муж, после долгих колебаний, не смог принять эту неопределенность, считая требование ДНК-теста унизительным, и оставил беременную жену. В настоящее время он мучается чувством вины и сомнениями — а вдруг ребенок был его.

Третий пример связан с физиологическими последствиями: после участия в куколд-практиках у мужчины развилась проблема быстрого семяизвержения, которая затем перенеслась и в обычные отношения с женой. Это потребовало отдельного лечения и отказа от первоначальной схемы отношений.

Четвертая пара решила на более групповые формы экспериментов. Однако после участия в них женщина пришла к выводу, что такой образ жизни более привлекателен, чем брак, и ушла от партнера, в итоге все закончилось разводом.

Специалисты отмечают, что наиболее частым исходом является уход женщины к новому партнеру, оставшийся мужчина при этом получает глубокую психологическую травму.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

