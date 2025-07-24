В России могут запретить пункты выдачи заказов в жилых домах

Быстрая доставка товаров стала обычным явлением в современной жизни, однако она принесла с собой некоторые проблемы для жителей многоквартирных домов. Теперь власти рассматривают возможность полностью запретить размещение пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и дарксторов в жилых зданиях. О том, к чему это может привести, рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, пишет АБН24 .

По словам Люлина, такое решение может серьезно изменить ситуацию с доставкой в спальных районах. Инициатива о запрете ПВЗ исходит от сенатора Олега Голова. Он считает, что нужно внести поправки в Жилищный кодекс и санитарное законодательство, чтобы запретить размещение ПВЗ и дарксторов на первых этажах жилых домов.

Сенатор также предлагает ужесточить наказание за нарушение режима тишины. Причиной такого предложения стали многочисленные жалобы жильцов на шум, повышенную активность и проблемы с безопасностью.

Люлин объяснил, что хотя размещение пунктов выдачи заказов в нежилых помещениях жилых домов технически законно, это создает реальные проблемы для жителей. Постоянное движение людей превращает подъезды и дворы в проходные зоны. Жильцам трудно отдыхать, детям небезопасно играть во дворе, а общая атмосфера становится некомфортной. Также часто нарушаются правила пожарной безопасности и тишины.

«Запрет на размещение ПВЗ в жилых домах приведет к изменению логистики: основная нагрузка переместится на крупные распределительные центры и территориальные склады за пределами жилых кварталов. Однако это повлечет за собой замедление доставки „последней мили“ — с привычных 15–30 минут до часа и более, а также некоторое удорожание услуги из-за увеличения транспортных расходов и необходимости формирования более крупных маршрутных партий», — подчеркнул спикер.

Эксперт считает, что лучшим вариантом может быть смена направления работы сервисов в сторону использования возможностей торговых центров. Торговые центры уже располагают всем необходимым: удобными местами для разгрузки товаров, большими парковками и охранной службой. Если разместить в них точки выдачи и небольшие склады, это поможет поддерживать быструю доставку, избавит дворы от машин курьеров и сделает получение заказов более удобным для покупателей. Они смогут забирать все посылки в одном месте, а потом сразу пойти за покупками или провести время с близкими.