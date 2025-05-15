В России могут заблокировать «Википедию»

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что нужно поставить вопрос о блокировке онлайн-энциклопедии «Википедия». По ее словам, ресурс искажает историческую правду, сообщает РИА Новости .

Останина отметила, что в «Википедии» нет возрастной шкалы. Более того, энциклопедия искажает историческую правду.

«Надо ставить вопрос о том, чтобы блокировать этот информационный ресурс», — заявила Останина.

Ранее интернет-энциклопедия РУВИКИ представила уникальную для России базу героев нашей страны. В проекте «Наши герои — наша история» собрано более четырнадцати тысяч биографий героев СССР и России.