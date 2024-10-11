В России могут ввести удаленный формат проведения собрания жильцов

Группа депутатов Государственной Думы подготовила законопроект о легитимности проведения собрания жильцов по видео-конференц-связи, сообщает газета «Известия» .

Сейчас правомочны только очные собраний собственников квартир, на которые не всегда могут прийти жильцы, отмечают авторы материала.

«Совет дома и председатель в большинстве многоквартирных домов существуют только на бумаге. Подписи на бюллетенях могут быть нарисованы недобросовестными сотрудниками УК», — сообщила соавтор инициативы Василина Кулиева.

Согласно проекту документа, депутаты предлагают узаконить проведение ВКС, например, в общедомовых чатах, для принятия решений по содержанию общего имущества, указано в публикации.