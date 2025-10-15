В России могут ввести штрафы за распространение фейковых видео с ИИ

В России рассматривается возможность введения штрафов за распространение фейковых видео. Автору видеоролика, созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ), могут грозить административная ответственность и штраф до 5 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Соответствующую инициативу в Минцифры РФ направил депутат от партии «Новые люди» Амир Хамитов. По его словам, санкции будут применяться только при доказанном намеренном введении аудитории в заблуждение, если это привело к негативным последствиям.

Например, видео с фейковыми ДТП и прочим шок-контентом, которые могут послужить толчком к реальным расследованиям и разбирательствам. Службы потратят время и средства, поэтому автор ИИ-ролика должен понести наказание.

Депутат предложил ввести административную ответственность. Размер штрафа за нарушение составит от 1 до 5 тыс. рублей.

