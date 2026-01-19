В России могут возродить родительские субботники в детсадах

Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова предложила перезагрузить систему взаимодействия между дошкольными учреждениями и семьями воспитанников. Она выступила за то, чтобы вернуть в детсады родительские субботники, а также отказаться от услуг комбинатов питания, сообщает «Абзац» .

По мнению эксперта, современные родители зачастую занимают пассивную «потребительскую» позицию. Чтобы изменить ситуацию, Семенова предложила вернуть практику совместных субботников и мероприятий по благоустройству территорий.

Цель инициативы — сплочение родительского сообщества и в том числе создание активных родительских советов. По мнению президента союза, вовлеченность, сформированная в детском саду, должна стать фундаментом для активной работы в школьных родительских комитетах.

«У нас были тимуровские дружины, [и] родители находили время и приходили. Сейчас родителей раскачать очень сложно», — сказала Семенова.

Вторым важным предложением стал отказ от услуг сторонних комбинатов питания в пользу собственных пищеблоков внутри каждого сада. Как считает глава Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями, механизированная система развозки готовой еды лишена гибкости и обратной связи, а возвращение поваров в штат позволит оперативно корректировать меню. Если нянечки видят, что дети массово отказываются от определенного блюда, заведующая и повар смогут сразу исключить его из рациона — эта функция сейчас практически недоступна при работе с внешними поставщиками.

