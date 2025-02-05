В России могут появиться устные завещания

Омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила разрешить делать завещания в устной форме. Она считает, что это может пригодиться участникам СВО, сообщает URA.ru .

Москалькова отметила, что нововведение пригодится солдатам, которые попали в плен. С ними есть возможность поговорить по видеосвязи.

«И получить их некие напутствия для своих родственников», — добавила Москалькова.

Ранее адвокаты рассказали, какие документы имеет смысл оформить в случае отправки на службу в зону СВО.