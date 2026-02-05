В России могут начать использовать отечественный аналог Starlink

РФ необходимо создать аналог спутников Starlink производства США. Рассчитывать на разные продукты Запада в текущей геополитической ситуации самонадеянно, рассказал Газете.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, говоря о сбоях в функционировании терминалов.

ВСУ на 100% зависят от Starlink. Пока Украина будет регистрировать терминалы, России нужно присмотреться к вариантам другой связи.

Беспилотники можно наводить без участия спутников США. Хоть с Соединенными Штатами и идут переговоры, они не перестали быть противником России. Шаги бизнесмена Илона Маска на это указывают.

Нужно надеяться исключительно на импортозамещение, российские технологические решения. Журавлев добавил, что в РФ тоже довольно много умельцев.

О сбоях в функционировании терминалов Starlink в зоне СВО днем 5 февраля рассказали некоторые отечественные Telegram-каналы. С проблемами столкнулись и боевики ВСУ.

