В России могут дать 15 суток за преследование

В Госдуму внесут проект об административном наказании за преследование

В Госдуму внесут законопроект об административном наказании за преследование, пишет РИА Новости .

Нововведение предполагает наказание за навязываемые попытки общения, сбор и передачу данных о человеке и его окружении.

«Распространенный, к сожалению, принцип „нет тела — нет дела“ должен быть искоренен. Предложенные нами поправки — это дополнительный инструмент и для правоохранителей, и для граждан», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Санкции по новой статье могут составить от двух до трех тысяч рублей. А при рецидиве — до 15 суток ареста.