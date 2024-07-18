сегодня в 17:04

В России импортозаместили смываемую втулку для туалетной бумаги

Предприятие «Архбум тиссью групп» разработало первую смываемую втулку для туалетной бумаги в России, сообщает ТАСС .

Компания усилила работу над импортозамещением и разработала новую линейку туалетной бумаги бренда Soffione со смываемой втулкой. В изготовлении для нее использовалась первичная беленая целлюлоза хвойных и лиственных пород древесины производства Архангельского ЦБК.

По словам представителей предприятия, втулка не содержит вредных для окружающей природы веществ, а ее полное растворение в воде осуществляется за 7 секунд.

Отмечается, что туалетная бумага со смываемой втулкой от компании «Архбум тиссью групп» уже появилась на рынке.

Ранее, комментируя вопрос о производстве несмываемой втулки в РФ, замглавы Минпромторга Михаил Юрин пообещал, что в ведомстве решат это.