В России HR-компании начали предлагать предприятиям новую услугу

Российские кадровые компании зафиксировали рост спроса на услугу формирования внешнего кадрового резерва, так как в условиях дефицитного рынка труда предприятия стараются быть готовыми к уходу особенно ценных сотрудников, сообщает «Коммерсант» .

Внешний кадровый резерв — список потенциальных кандидатов, который HR-агентства передают работодателю, при этом не беря на себя обязательства обеспечить выход специалиста на конкретную позицию.

Компании по подбору персонала предлагают данную услугу в последние 2 года. Это связано с возникшими у отечественных предприятий кадровыми сложностями. При этом кадровики оставляют за собой право предлагать один и тот же список потенциальных кандидатов различным предприятиям.

Также у HR-агентств вырос спрос на услугу «Исследование рынка потенциальных кандидатов». Она наиболее популярна у компаний, ищущих руководителей или узких специалистов. На сегодняшний день формирование «пула талантов» является большим трендом на отечественном рынке труда.