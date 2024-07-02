В России хотят запретить конкурсы несовершеннолетних с «сексуальным подтекстом»

Конкурсы красоты для подростков могут запретить в России

Конкурсы красоты для подростков могут фактически запретить в России, введя наказание за их организацию, пишет RT .

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился в МВД России с предложением изменить Уголовный кодекс РФ.

По мнению активиста, в России проходят детские конкурсы, где подростки принимали «сексуализированные позы и были накрашены, как взрослые манекенщицы».

Ветров призвал запретить конкурсы «оценивающие их (несовершеннолетних — ред) физические и физиологические данные и составляющих очевидный сексуальный контекст», — указано в письме на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

О реакции ведомства на обращение пока ничего не известно.