В России хотят увеличить продолжительность учебы в школах до 12 лет

Отправлять детей в школу нужно с шести лет. При этом длительность обучения в таких учреждениях нужно увеличить с 11 до 12 лет, высказал в разговоре с ТАСС мнение заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Он отметил, что дети учатся столько во многих государствах мира. Такой подход к обучению связан с нынешними реалиями.

Гриб подчеркнул, что каждый год программа в школе оказывается все более сложной. Дети сталкиваются со все большим количеством информации. У них появляется множество предметов, научных дисциплин.

В некоторых государствах с детства изучают искусственный интеллект. Такое количество информации сложно запомнить за 11 лет, заявил заместитель секретаря ОП.

