В России хотят смягчить наказание за преступления, не связанные с насилием

В России появились официальные предложения по смягчению наказаний за ненасильственные преступления, в том числе и за вымогательство через Telegram. Член СПЧ Ева Меркачева обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой избавиться от «перекоса», когда за шантаж в мессенджере нередко большие сроки, чем за убийство. Правозащитницу уже поддержали и в научном, и в адвокатском сообществе. Целый ряд предложений по гуманизации Уголовного кодекса уже передали в Госдуму, сообщает 360.ru .

В конце 2023 года Ева Меркачева затронула тему шантажа в Telegram. Член президентского Совета по правам человека разъяснила, что подобные действия расцениваются как вымогательство, что является преступлением высокой степени тяжести. Правозащитница предложила пересмотреть практику применения закона, что могло бы привести к смягчению наказаний для правонарушителей.

Владимир Путин, в свою очередь, отдал соответствующее поручение и назначил срок его исполнения — июль 2024 года.

Споры разгорелись вокруг статьи 163 УК РФ, которая касается вымогательства денег с угрозой распространения компрометирующих данных, позорящих потерпевшего. Ряд экспертов считает, что использование данной статьи в отношении Telegram-каналов является не совсем корректным.

Доктор юридических наук и профессор МГЮА Константин Ображиев проанализировал множество уголовных дел по 163-й статье и пришел к выводу, что требование денег за удаление информации не может трактоваться как шантаж под угрозой ее распространения, поскольку пост уже был опубликован. Такую позицию разделяют и практикующие юристы.

Если пострадавший согласен самостоятельно заплатить за устранение негативной информации, то действия администраторов Telegram-канала не могут квалифицироваться как вымогательство, и, в целом, нет оснований говорить о преступлении. Однако, если пострадавший не желает платить, но ему предлагают удалить контент за денежное вознаграждение, данную ситуацию следует анализировать в контексте статьи 179 УК — о принуждении к сделке.