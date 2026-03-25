В России добавили кроссоверы Tenet и Haval в список автомобилей для такси

Правительство РФ расширило список локализованных автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В перечень добавлены кроссоверы Haval F7, Haval F7x и Haval Jolion, а также Tenet T7.

Теперь таксопарки смогут закупать эти машины для работы.

Ранее реестр обновили после критики со стороны участников рынка. В первой версии не были включены машины с высокой степенью локализации. В документе указали только Lada Vesta, Granta, Largus, Aura, Niva, «Москвич» 3, 3е, 6, 8, а также Voyah и Evolute. Теперь в документе появятся две российские и китайские марки.

