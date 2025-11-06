В России до 8 ноября продолжается X Большой этнографический диктант

С 1 по 8 ноября в России проходит X Большой этнографический диктант, присоединиться к которому могут все желающие. В этом году акция включена в программу Международного фестиваля «Народы России и СНГ», проводимого по инициативе президента России Владимира Путина, сообщили организаторы.

«Это прекрасная возможность для каждого участника оценить уровень своей эрудиции, открыть для себя новые страницы истории и культурного наследия народов России. В Московской области диктант уже написали более 38 тысяч человек. Приглашаю всех присоединиться к проекту на официальном сайте!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Организаторы подчеркивают, что это не экзамен, а увлекательная возможность проверить свои знания о культуре и традициях народов страны.

Акция проходит в удобном онлайн-формате, что позволяет участвовать в ней из любой точки. Главной особенностью этого года стало то, что часть вопросов была подготовлена участниками специальной военной операции. После завершения диктанта, с 13 ноября, у всех будет возможность разобрать свои ошибки и узнать много нового.

Для участия необходимо зайти на официальный сайт акции в любой день с 1 по 8 ноября. Организатор мероприятия —Федеральное агентство по делам национальностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.