Главе города Колтуши Ленинградской области Эдуарду Чирко присвоили звание «Отец-герой». Мужчина является отцом 31 ребенка, причем 30 из них — родные. Однако количество женщин, родивших от 58-летнего Чирко, неизвестно, сообщает 47news .

Среди родных детей у мэра Колтушей — 14 девочек и 16 мальчиков, еще один из наследников усыновленный. Сейчас глава города официально является отцом 31 ребенка, причем последний из них, сын, родился в марте 2025 года.

По словам Чирко, до 42 лет он даже не думал о том, чтобы заводить детей. Сейчас самый старший ребенок в семье — 16-летняя дочь.

Однако не все коллеги Чирко одобряют то, что он стал отцом 31 ребенка. Один из источников издания сказал, что, хотя в муниципальном парламенте «чуть ли не единогласно» проголосовали за то, чтобы присудить мэру звание «Отец-герой», некоторые депутаты рассуждали, «правильно ли это вообще».

«Это какой-то треш. Пропаганда аморального беспорядочного полового распутства. Его поведение идет вразрез традиционных российских ценностей. Мир сошел с ума. Непонятно, зачем ему это надо», — считает один из коллег главы Колтушей.

В апреле 2025 года в Колтушах разработали и утвердили положение о звании «Отец-герой». Им награждаются родители 10 и более детей, которые «достойно воспитывают» свое потомство, говорилось в документе.