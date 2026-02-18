В России черная икра перестала быть продуктом роскоши

Черная икра постепенно переходит из разряда эксклюзивных товаров в категорию более доступных. Об этом свидетельствует увеличенный объем производства продукта, который совсем недавно относился к категории роскоши, пишет MIR24.TV .

Объем выпуска черной икры в стране за год повысился на 9%, достигнув отметки почти в 90 тонн. Также отмечен рост поставок в государства СНГ.

По итогам предыдущего года экспорт российской икры принес 20 миллионов долларов выручки, из которых около четырех миллионов обеспечила черная икра. Специалисты объясняют общее увеличение более чем на 30% ростом числа предприятий по разведению осетровых, а также растущим спросом потребителей на гастрономические изыски.

Основным зарубежным рынком сбыта стал Казахстан, на который пришлось 30% экспорта. В первую тройку стран-импортеров также вошли Белоруссия и Армения. На эти государства Евразийского экономического союза, согласно информации Федерального центра «Агроэкспорт», пришлось 20% и 4% соответственно.

В границах ЕАЭС действуют унифицированные правила таможенного оформления, что минимизирует бюрократические процедуры и объем требуемых бумаг. Ввоз российской продукции не подлежит таможенным пошлинам. В то же время импорт черной икры из стран, не входящих в союз, облагается тарифом в 17%.

«Люди стали чаще покупать черную икру. Для многих она перестала быть предметом роскоши. Ее стали чаще добавлять в корпоративные наборы, что раньше было свойственно лишь мегабогатым компаниям. Многие стали выбирать ее не только на Новый год, но и как продукт для здоровья, потому что там множество микро- и макроэлементов», — рассказал основатель Федеральной икорной компании Ярослав Викторов.

