сегодня в 12:03

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российского президента Владимира Путина с 72-м днем рождения. По словам градоначальника, при нынешнем главе государства «бурный расцвет» переживает не только столица, но и вся Россия, сообщает «Вечерняя Москва».

Собянин отметил, что благодаря Путину Российская Федерация является могучей державой. По его словам, при действующем лидере в стране реализуют большие проекты и пишут «новые страницы истории».

«Любовь президента к стране и ее жителям, преданность своему делу, честность, мужественность и человечность глубоко восхищают и служат примером для каждого из нас», — заявил Собянин.

Градоначальник также пожелал президенту крепкого здоровья и реализации планов во благо России.

В понедельник президент РФ Владимир Путин отмечает свое 72-летие.