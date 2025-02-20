В России больные склерозом стали бесплатно получать инновационную терапию

В России пациенты с рассеянным склерозом стали бесплатно получать терапию инновационными препаратами дивозилимаб и сампэгинтерферон бета-1а, разработанными отечественными специалистами. В 2025 году эти лекарства выдадут для 4000 больных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Biocad.

Дивозилимаб и сампэгинтерферон бета-1а стали широко доступны благодаря их внесению в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и лекарств, применяемых при лечении высокозатратных нозологий (ВЗН). Эксперты считают, что благодаря включению лекарств в эти списки терапию получат на 11 и 17% больше пациентов соответственно, если сравнивать с иностранными аналогами без увеличения нагрузки на бюджет Минздрава.

В рамках программы 14 ВЗН, куда включили новейшие лекарства от рассеянного склероза, препараты закупаются за счет госбюджета и выдаются гражданам бесплатно в стационарах или аптеках. Эти лекарства поступают во все российские регионы.

Тем временем в России стали массово скупать аналоги препарата «Оземпик», изначально предназначенного для борьбы с диабетом, но массово использующегося как средство для похудения.

