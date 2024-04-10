В России 19 апреля пройдут мероприятия в рамках проекта «Без срока давности»

Ежегодно 19 апреля по всей стране в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» проводится день единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В этот день проводится комплекс памятных мероприятий, сообщает пресс-служба организаторов.

Мероприятия проходят в школах, вузах, учреждениях науки и культуры, региональных и муниципальных учреждениях и т. д.

В текущем году состоятся: молодежные викторины и конкурсы, показы видеороликов, интерактивные уроки и образовательные мероприятия, экспертные и презентационные сессии, спектакли и театральные постановки, мемориальные акции.

Более подробно ознакомиться с мероприятиями проекта можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.