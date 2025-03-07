В Росреестре Подмосковья рассказали о сервисах Нацсистемы пространственных данных

Росреестром создана единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» — ФГИС ЕЦП НСПД, которая введена в эксплуатацию в 2023 году в рамках государственной программы, утвержденной правительством РФ 1 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Реализация государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных» — одно из важнейших направлений деятельности Росреестра по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости.

ФГИС ЕЦП НСПД позволит объединить и структурировать пространственные данные из множества федеральных и региональных информационных систем, обеспечит доступ к этим данным для граждан, бизнеса и органов власти в режиме одного окна, что будет являться эффективным инструментом развития территорий.

В настоящее время ФГИС ЕЦП НСПД включает в себя 20 сервисов, с которыми можно ознакомиться на сайте Росреестра: Сервисы открывают возможности по поиску земель, получению согласований, требуемых для разрешения на строительство, позволяют узнать информацию о правовом статусе территории и расположенных на ней объектах, воспользоваться картографическими слоями НСПД.

Самыми востребованными сервисами НСПД за 2024 год стали: «Карта НСПД», «Градостроительная проработка онлайн» и «Земля просто».

«Использование ФГИС ЕЦП НСПД повысит эффективность использования земель и позволит комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития, проектирования и строительства объектов, упростит процессы сбора данных для принятия управленческих решений, а также поможет реализовать национальные цели по обеспечению жителей комфортным жильем с качественной инфраструктурой», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.