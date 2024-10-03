В Росреестре Подмосковья прошел семинар для государственных регистраторов прав

В управлении Росреестра по Московской области состоялся очередной обучающий семинар для государственных регистраторов прав, осуществляющих учетно-регистрационные действия на территории Московской области. В мероприятии приняли участие более 50 сотрудников территориальных отделов управления. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Особое внимание уделено вопросу учетно-регистрационных действий в отношении объектов капитального строительства-гидротехнических сооружений.

Начальник территориального отдела № 3 Алина Огурцова рассказала об особенностях постановки на государственный кадастровый учет гидротехнических сооружений, о порядке и алгоритме проведения правовой экспертизы документов, представленных вместе с заявлением о постановке на государственный кадастровый учет, а также о присвоении класса объекту капитального строительства и внесения таких сведений в единую систему учета, регистрации, хранения и предоставления информации о гидротехнических сооружениях РФ — Российский регистр гидротехнических сооружений.

«Приоритетной задачей ведомства является повышение качества предоставления государственных услуг населению региона, в том числе снижение количества приостановлений и отказов в кадастровом учете и регистрации прав для формирования комфортной городской среды в интересах граждан и бизнеса. В целях повышения качества оказания государственных услуг Росреестра, управлением на регулярной основе организовано обучение государственных регистраторов прав для применения законодательной базы в сфере недвижимости», — отметила Алина Огурцова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.