В Роскачестве объяснили, как выбрать спелую клубнику

В Роскачестве назвали признаки клубники, которая созрела на грядке, а не после сбора. Специалисты советуют обращать внимание на запах и внешний вид ягоды, сообщает Life.ru .

Главный показатель спелости — выраженный аромат. В Роскачестве пояснили, что насыщенный запах говорит о зрелости ягоды и о том, что она недолго добиралась до прилавка. При этом интенсивность аромата может зависеть от сорта и погоды, но его отсутствие — повод насторожиться.

Еще один ориентир — чашелистик. Если «хвостик» зеленый и свежий, ягоду собрали недавно. Пожухлые листочки могут свидетельствовать о потере сочности и вкуса.

Качественная клубника должна быть сухой, упругой и гладкой, без повреждений, темных пятен и подтеков. Специалисты также рекомендуют осматривать всю партию: одинаковый размер и форма ягод говорят о едином сорте и аккуратной перевозке. В слишком больших ящиках клубника быстрее мнется и теряет товарный вид.

Раннюю ягоду в Россию часто привозят из Турции, Египта и Сербии. В южных регионах отечественная клубника появляется в конце мая, в центре страны — в июне, а пик сезона приходится на середину июня. По данным Роспотребнадзора, ежегодно в продаже оказывается около 800 тысяч тонн клубники.

