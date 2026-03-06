В Рошале выбрали самую талантливую бабушку

сегодня в 18:00

Конкурс «А ну-ка, бабушки!» прошел 6 марта в рошальском отделении социальной реабилитации центра «Шатурский» в Подмосковье. Победительницей стала Нина Овсянникова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничное мероприятие для женщин старшего поколения состоялось в рошальском отделении социальной реабилитации для лиц старше 18 лет комплексного центра «Шатурский». За звание самой талантливой соревновались пять участниц: Анна Гусарова, Наталья Мочалова, Вера Волкова, Нина Овсянникова и Галина Храповицкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.