В Рошале округа Шатура прошла выездная администрация

Встреча с жителями в формате выездной администрации состоялась 26 мая в спортивно-культурном центре «Рошаль» в округе Шатура. Руководители профильных управлений рассказали о ремонте домов, дорог, благоустройстве и развитии экономики, а также ответили на вопросы горожан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник управления ЖКХ Александр Киреев сообщил о ремонте подъездов в четырех домах, выполненном в прошлом году. В 2026 году работы запланированы в доме № 20/26 на улице Свердлова и доме № 25 на улице Советской. Продолжается программа капитального ремонта: уже обновлены скатные кровли на улицах 3 Интернационала, Октябрьской революции и Урицкого. В планах — ремонт плоской кровли дома № 17 на улице Свердлова. К новому отопительному сезону приведут в порядок инженерные сети на шести улицах города.

Заместитель главы Вячеслав Федотов рассказал о дорожных работах. В этом году отремонтируют дороги на улицах Косякова, Свердлова и Карла Либкнехта, а на улице Калинина меняют изношенное полотно от стелы в сторону города. Также обновят тротуар на улице Косякова. Комплексное благоустройство дворов проведут у домов № 26 и 26а на улице Свердлова и № 7 и 9 на улице Химиков, на улице Зеленой обустроят «народную тропу». В четвертом квартале планируют завершить строительство дома на улице Химиков для переселения жителей из аварийного фонда.

Начальник управления имущественных отношений Галина Бердышева сообщила о реализации инвестпроектов на химических предприятиях и открытии пяти новых магазинов в прошлом году. Заместитель главы Мария Четверткова доложила о поставках игрового оборудования в образовательные учреждения и развитии «Движения Первых».

После официальной части жители задали вопросы, большинство из которых касалось ЖКХ и благоустройства. По обращению жительницы дома № 22 на улице 3 Интернационала коммунальной организации поручили спилить аварийные деревья до конца июня. По жалобе на слабый напор воды в квартире к заявительнице направили специалиста. Часть обращений взята на контроль профильными управлениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — «Газпром» — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.