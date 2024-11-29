В Рошале обсудили обучение детей по конструированию и пилотированию дронов

Выездная администрация работала в компании ЛИК в Рошале. На вопросы сотрудников отвечали глава округа Шатура Николай Прилуцкий, его заместители, руководители управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций, главврач шатурской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вновь отметил, насколько удобен этот формат. Задать вопрос можно перед уходом с работы, буквально за несколько минут. Не нужно никуда заранее записываться и далеко ехать», — прокомментировал глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий.

На встречу вместе со своим папой пришел юный житель Рошаля Денис. Ему интересны коптеры. Мальчик хочет научиться их конструировать и отправлять в полет. Денис заверил — тема интересна многим мальчишкам.

«Обязательно продумаем, как можно организовать обучение по этому направлению. Я запишу твоё имя и мои коллеги с тобой свяжутся, постараемся этот вопрос решить», — ответил Николай Прилуцкий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.